Hazard fuori forma? Roberto Martinez dice di no: “Suo talento non basato sul peso”

Lo ha sempre difeso esaltandone le qualità e Roberto Martinez , CT del Belgio , non si tira indietro neppure in questo caso. Parlando di Eden Hazard e delle continue critiche sul suo fisico e il possibile sovrappeso che ne avrebbe causato, fin qui, i problemi fisici nella sua esperienza al Real Madrid, ha detto la sua a talkSPORT.

Le parole del commissario tecnico della Nazionale belga, riprese da Marca, confermano la grande stima verso il calciatore: "Eden Hazard può avere brutte partite e può avere momenti in cui non è al meglio. La gente dice che è a causa della sua forma fisica che ha troppo grasso corporeo.. Ma vi dico una cosa: ha lo stesso grasso corporeo di quando fa la differenza". "Hazard è un giocatore basato sul talento e non sul fisico. Il commento più facile che si fa contro di lui riguarda il peso e il fisico. Quando non gioca o gioca male la colpa è di questo. Ma non è così. Lui ha un talento naturale nel giocare a calcio e ha qualità uniche".