Hazard: “Il Chelsea non mi ha richiamato. Non lascio il Real a gennaio ma…”

RUMORS - "Non c'è mai stata la reale possibilità che io partissi in questi anni. Il Chelsea non mi ha mai chiamato e non ho idea del perché sia uscita questa notizia", ha detto Hazard. E sul suo futuro lontano dal Real Madrid: "A gennaio è impossibile che io lasci il Real Madrid, perché sia io che la mia famiglia vogliamo restare, la città ci piace. Ma in estate è possibile che io parta. Ho ancora un anno di contratto ma la decisione è del club. Se la società mi dicesse 'grazie ma devi andare', dovrei accettarlo perché sarebbe normale. Ma vorrei giocare di più, dimostrare che so giocare e che sono un buon giocatore".