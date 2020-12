Hazard, il flop più grande in Spagna: ogni gol o assist costa al Real Madrid 7.8 milioni di euro

Eden Hazard l’affare flop della stagione. Arrivano pesanti critiche da parte di AS sull’asso belga del Real Madrid. Il periodico sottolinea i dati di uno studio effettuato da apuestasonline.net che mette in evidenza i numeri davvero impietosi di questa annata del calciatore e, dall’altra parte, i soldi che i blancos hanno dovuto sborsare per lui in proporzione al rendimento.

Hazard che flop!

Come spiegato dal quotidiano spagnolo, Hazard è costato al Real Madrid ben 7.8 milioni di euro per ogni gol o assist fatto in questa stagione. Il belga conta solo due reti in questo avvio. Ad Hazard viene assegnato uno stipendio di 600.000 euro a settimana, mentre gli servono ben 269 minuti per segnare un gol o fare un assist per i compagni. Senza giri di parole, AS ritiene l’attaccante “un pessimo affare”, almeno fino ad ora.

I TOP

Ma se da una parte, quella negativa, c’è l’asso belga, dall’altra ecco due veri affari per le squadre spagnole. Al primo posto c’è l’ex Real Madrid e Milan Diego Lopez, assoluto protagonista con l’Espanyol. Ogni parata cosa solo 38.333 euro. Al secondo posto, ancora un portiere, questa volta dell’Atletico Madrid: Jan Oblak. Ogni suo intervento vale 150.000 euro.