Hazard, il fratello conferma: “Non dovrà essere operato, torna fra 2-3 settimane”

“Non sarà operato, è questione di poco tempo e tornerà ancora più forte”. Sulle condizioni di Eden Hazard, fuoriclasse del Real Madrid, tranquillizza anche il fratello Kylian, confermando le parole che già aveva detto mister Zinedine Zidane nella conferenza di presentazione dell’ultima gara dei gironi di Champions League. “Non verrà sottoposto ad intervento chirurgico, fra due o tre settimane sarà di nuovo in campo – ha detto il fratello 24enne a Deportes Cuatro -. Sta bene, solamente non vuole correre rischi”. Ricordiamo che Eden Hazard si è infortunato ad una caviglia nella partita contro il Paris Saint-Germain il 26 novembre scorso per un contrasto con il terzino dei parigini Meunier. In poche parole, il giocatore arrivato in estate dal Chelsea tornerà a pieno regime solamente nel 2020.

ZIDANE PUNGE BALE