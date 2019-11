Hazard: “Il Psg mi ha cercato spesso, ma ho detto sempre no. In Ligue 1 solo il Lille”

Ai microfoni del giornale francese L’Èquipe, l’esterno offensivo del Real Madrid Eden Hazard ha parlato della scorsa sessione di mercato, in particolare dell’interessamento del Paris Saint-Germain: “Mi hanno voluto spesso, non solo in estate, ma ho sempre detto di no – ha detto il talento belga -. L’ho sempre detto, non voglio tornare in Ligue 1 in un club diverso dal Lille, nel quale ho militato per diversi anni (dal 2007 al 2012, ndr). Nella mia testa è sempre stato tutto chiaro, di certo il Psg è fra le squadre che si contendono la vittoria della Champions, ma non è mia priorità. Ripeto: se dovessi tornare in Ligue 1, lo farei al Lille”. L’intervista completa sarà a disposizione nella giornata di domani, venerdì 22 novembre, per gli abbonati al portale de L’Èquipe.