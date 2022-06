Hazard: “Non sono finito e lo dimostrerò al Real. Pallone d’Oro al 99% è di…”

Il belga ha voglia di riscattarsi dopo gli ultimi anni infelici in maglia Blancos.

Redazione ITASportPress

Ha vinto una Liga e la Champions League col Real Madrid, ma non è stato protagonista. Eden Hazard è a caccia del riscatto e spera, e anzi, confida che la prossima annata possa essere quella del suo rilancio. Dal ritiro della Nazionale belga, in vista delle gare di Nations League, il fantasista ex Chelsea ha parlato del suo momento e della voglia di rifarsi dalla prossima stagione.

RIVINCITA - "Non ho più problemi al ginocchio, tutto è in ordine. Dovrò fare una buona preparazione fisica e mentale per essere pronto per la prossima stagione", ha detto Hazard. "Voglio dimostrare che non sono finito, che ho ancora tanto da dare. So che posso farlo: tutto quello che devo fare è giocare e spero di avere occasioni il prossimo anno. Solo così vedremo di nuovo il vero Eden Hazard, non ci sono dubbi. Non ho mai voluto andarmene dal Real perché so che posso dare il mio contributo al club; finora non sono riuscito ad esprimermi al meglio in campo e la società lo sa".

PALLONE D'ORO - Un passaggio anche sui colleghi del Real e non solo: "Pallone d'Oro? Non ci sono grossi dubbi. Sadio Mané, Vinicius e altri giocatori hanno disputato una grande stagione, ricca di vittorie. Ma se teniamo conto di tutto, Karim (Benzema ndr) lo vincerà al 99%. Lo spero per lui, se lo merita. Courtois? Non credo che possa vincerlo ma sarà tra i primi cinque, nel peggiore dei casi tra i primi dieci. In finale di Champions League è stato fantastico ma nei turni precedenti. Karim invece lo abbiamo notato in tutte le partite. Non va dimenticato nemmeno la vittoria con la Francia in Nations League. E nella Liga è stato impressionante".