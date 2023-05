Hazard non vuole andare via dal Real Madrid e diventa… il nuovo Bale

Eden Hazardil nuovo Gareth Bale ma solo in termini di "comportamento" e analogie a livello contrattuale. Il belga del Real Madrid è da tempo al centro di diversi rumors di mercato che lo vorrebbero non più gradito nell'ambiente Blancos. Eppure, anche come sottolineato da ASin queste ore, il giocatore non sembra intenzionato a muoversi e a liberare il club dal suo oneroso stipendio.