Hazard, parla il fratello: “Non andrà via dal Real Madrid fino a quando…”

Parla il giovane Kylian sul più noto Eden

Uno dei nomi più caldi in chiave mercato in casa Real Madrid è sicuramente quello di Eden Hazard . Il belga, che in Blancos non ha mai convinto causa problemi fisici continui, sembra tra i giocatori destinati all'addio al termine della stagione. Eppure, suo fratello Kylian non sembra pensarla allo stesso modo.

Come riportato da RTBL, il giovane Kylian Hazard ha fatto il punto sul futuro del fratello: "Sinceramente non credo che se ne andrà dal Real Madrid. Non lo farò sino a quando non avrà dimostrato di essere il migliore. Questo è sempre stato il suo atteggiamento, in tutti i club in cui è stato. Non vuole andare e non credo che se ne andrà. Se ne andrà solo se il presidente vuole che se ne vada o se saprà di non avere più l'occasione di giocare. In questo caso dubito che resterà. Posso comunque assicurare che farà di tutto per dimostrare di essere il miglior giocatore del Real Madrid".