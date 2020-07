Hazard, passione motori: nuova Lamborghini da mezzo milione di euro

Alla sua prima stagione con la maglia del Real Madrid, Eden Hazard vincerà con ogni probabilità la Liga. Non male per l’attaccante belga arrivato dal Chelsea la scorsa estate. Un’annata molto particolare vissuta tra polemiche, dovute alla sua forma fisica, e infortuni. In ogni caso c’è tempo per migliorare e per continuare a vincere. E chissà che il classe 1991 non si sia già fatto un primo regalo proprio per il prossimo successo come campione di Spagna. Infatti, come mostrano le immagini pubblicate da defensacentral.com e da AS, Hazard ha sfoggiato una nuova vettura da… mezzo milione di euro.



Hazard: nuova Lamborghini per festeggiare il titolo

Il belga è arrivato nelle scorse ore a Valdebebas con una Lamborghini Aventador SVJ. Una vettura assolutamente speciale e dal costo proibitivo per chiunque, ovviamente non per lui. Hazard ha speso circa mezzo milione di euro per assicurarsi uno dei 63 modelli prodotti dell’auto aggiungendola alla sua già ampia collezione dove sono già presenti macchina come Audi Q8, RS4 Avant, A5 e R8 V10 Plus, BMW X6, Range Rover Sport, Nissan LEAF e GT-R, Aston Martin Vanquish, Mercedes-Benz Classe C e una Mercedes-AMG GT R. L’ultima arrivata nel garage del belga è un gioiellino che può raggiungere una velocità massima di 350 km/h.



Un bel regalo per il titolo della Liga che potrebbe arrivare già giovedì prossimo nella gara contro il Villarreal.

