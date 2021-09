Hazard sbotta: “Felice al Real Madrid. Pronto prendermi mie rivincite”

Il belga ha voluto rispondere alle tante voci che lo vogliono scontento in Spagna

Come riporta Goal, Hazard ha detto: "Non è vero che non sono felice al Real Madrid. Sono molto felice e sapete bene che un giocatore è ancora più felice quando gioca e segna. Sto bene al Real e voglio dare il massimo con questa maglia. Non ho giocato molto né ho segnato molto finora, è vero, ma questo non condiziona i sentimenti che provo. Sono felice a Madrid, mi piace la mia vita in Spagna. La situazione è stata complicata anche dal coronavirus e, ovviamente dagli infortuni, ma basta dire che sono triste. Non è così, potete dire quello che volete ma sono felice. Anzi, sono sicuro che presto avrò le mie rivincite".