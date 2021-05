Hazard se la ride, il padre di Courtois punge: “Poco intelligente. Ramos dovrà parlargli”

Anche il padre del portiere ha reagito alle risate del belga dopo l'eliminazione del Real Madrid ad opera del Chelsea in Champions League

Ha scatenato tante polemiche il post partita di Chelsea-Real Madrid e soprattutto il comportamento di Eden Hazard a seguito dell'eliminazione dei blancos dalla Champions League. Il calciatore belga, ex della sfida, si è fermato sul campo a salutare i suoi vecchi compagni senza risparmiarsi qualche risata... giudicata di troppo. Nonostante le scuse dell'attaccante, arrivate dopo qualche ora dai fatti, c'è chi proprio non si spiega tale atteggiamento. Tra questi anche il padre del compagno di squadra di Hazard, Courtois . Il signor Thierry , infatti, ai microfoni di HLN Sportcast ha voluto rincarare la dose accusando il calciatore di poca intelligenza.

FRECCIATA - "Non è stato davvero intelligente da parte di Hazard fare ciò che ha fatto", ha detto il padre di Courtois. "Probabilmente non ci ha pensato, ma quelle immagini sono dolorose per i fan che vedono un giocatore ridere due minuti dopo essere stato eliminato". Nonostante questo, il signor Thierry crede che se Hazard si renderà utile per la vittoria della Liga, i tifosi potrebbero perdonarlo: "Credo che se riuscirà ad aiutare il Real a vincere il campionato, tutto verrà dimenticato e perdonato. Ad ogni modo penso che Sergio Ramos o qualcuno debba assolutamente parlare con lui per quello che è accaduto".