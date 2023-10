Hazard si ritira, ma c’è ancora una chiamata in extremis

Eden Hazard ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. È questa la notizia che ha sconvolto il mondo del calcio nel corso dell'ultima settimana, da tifosi e appassionati passando per i vari club. Uno su tutti è il West Ham che meditava di ingaggiare il belga quest'inverno e provare così a rilanciarlo in Premier League. Nonostante l'annuncio del ritiro del calciatore, il club ci prova lo stesso con un messaggio rivolto allo stesso attaccante ex Real Madrid.

IL MESSAGGIO: A parlare è stato il vice allenatore degli Hammers, Kevin Nolan, intervistato ai microfoni di Talksport: "Sono certo che se Eden avesse voglia di venire all'allenamento uno di questi giorni, sarei disposto ad accoglierlo. Non so Moyes, ma certamente io vorrei vederlo nella nostra squadra". Proseguendo verso un elogio alla carriera del belga: "Ha giocato nei migliori anni della Premier League, è triste che a 32 anni abbia deciso di ritirarsi. In tutta onestà, credo che uno del suo calibro possa giocare ai massimi livelli ancora per molto. Non sarei sorpreso se facesse una piccola inversione di tendenza nei prossimi sei mesi o nel prossimo anno".