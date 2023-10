Hazard: “Non mi divertivo più”. Quell’assist per beneficenza al padre di Mbappé

Così, nonostante la presenza di ex fuoriclasse e campioni del mondo come Blanc e Pires, oltre che del ct della Francia Didier Deschamps, gli occhi di tutti erano proprio per Hazard, che non ha tradito ole aspettative.

All'Estadio de la Epicopeya erano in 5000 per assistere alla prima volta dell’ex Chelsea e Real Madrid su un campo da calcio cinque mesi dopo quella che resterà l’ultima partita della carriera, il 13 maggio contro il Getafe. La lunga inattività si è vista tutta, anche perché Hazard, che già meditava il ritiro dall’estate, non ha certo fatto… vita da atleta in questi ultimi mesi, iniziando a mettere in pratica quanto annunciato qualche settimana fa, facendo intuire che la decisione fosse già presa: “È arrivato il momento di godersi la famiglia e la vita”.

Acclamato a più riprese dal pubblico, Hazard ha aperto la serata affermando di prendere parte alla “prima partita del resto della mia vita”, provando comunque poi a fare le cose sul serio. Un gol segnato e cinque assist nel primo tempo, prima che la pioggia rovinasse lo spettacolo nella ripresa e facesse scendere ulteriormente il livello tecnico della partita.

Tra i passaggi vincenti regalati da Eden spicca quello per Wilfried Mbappé, padre di Kylian, primo storico agente del figlio insieme all'ex moglie Fayza Lamari, nonché tifoso storico del Real Madrid e quindi nel recente passato anche di Hazard.

Eden ha chiuso con un altro assist, la partita è finita 11-2 per il Variétés CF, ma soprattutto ha permesso di raccogliere 14.900 euro per Pieces Jaunes, l’associazione che raccoglie fondi per bambini e ragazzi malati ricoverati in ospedale.

In un’intervista a ‘L’Avenir’ Hazard, che resterà a vivere a Madrid, ha poi fornito nuovi retroscena circa la propria decisione: “Il calcio continua a non mancarmi, adesso ho deciso di prendermi un po' di tempo per me. Guardo le partite in TV, i miei figli giocano, quindi il pallone resta nella mia vita. Non è stata una decisione difficile perché ho sempre detto che avrei messo non appena avessi smesso di divertirmi in campo e durante gli allenamenti. Ho iniziato a pensarci dopo la fine del Mondiale, non ho mai preso in considerazione l’ipotesi di andare a giocare da qualche parte per soldi”.

Infine un messaggio per il Real Madrid, dove Eden ha vinto tanto pur senza essere davvero protagonista: "Ho passato anni difficili al Real, però posso dire di aver giocato nel club più importante del mondo”.

