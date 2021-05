Hazard tifa Lille: “Vincere Ligue 1 sarebbe importante contro Psg versione Qatar…”

Il belga non dimentica il suo passato in terra francese

Eden Hazard non dimentica le sue vecchie squadre ed in modo particolare il suo Lille che si gioca all'ultimo turno la possibilità di vincere la Ligue 1 davanti ai campionissimi del Paris Saint-Germain. Il calciatore belga, ex Chelsea e ora al Real Madrid , è stato intervistato dal sito ufficiale del club francese e non ha risparmiato una frecciata ai parigini...

PSG VERSIONE QATAR - "Se seguo ancora il Lille? Certamente", ha risposto Hazard. "Inoltre, quando guardo le partite condivido il momento con i miei figli. Quando sentono parlare di Lille in televisione, sanno che è lì giocava il loro papà. Mio figlio più grande è nato quando giocavo per il Lille, ma tutti sanno loro sanno che la mia carriera è iniziata al Lille. A parte questo, non guardo tutte le partite come ho fatto due o tre anni dopo la mia partenza. Prima di tutto perché ho 30 anni, ho figli e tante cose da fare ma poi perché, dico la verità, non conosco nessuno di persona della squadra attuale. Però quando posso cerco di guardare le gare".