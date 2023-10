Hazard torna sull’addio al calcio: “La mia vita adesso è perfetta”

L’ex Chelsea e Real Madrid ha ribadito come fosse arrivato il momento per cambiare vita dopo anni di sacrifici e pure di sofferenze legate ai tanti infortuni: "Adesso la mia vita è perfetta, posso fare quello che voglio. La decisione è stata semplice da prendere, non ho rimpianti. Sto con la famiglia, mi godo i miei bambini. Inoltre, è una vita perfetta, la decisione è stata semplice. È difficile da spiegare, ma oggi sono in pace con me stesso, mi sento felice. Ho così tante cose al di fuori del calcio che ho potuto valutare tutto con calma".

Come molti altri ex colleghi, Hazard ha rivelato che il momento della svolta è arrivato dopo aver capito che pure allenarsi era diventato un peso: "Non mi piaceva più allenarmi, ritirarsi era la scelta più logica, anche perché non volevo andare a giocare da qualche parte solo per i soldi. Giocare a calcio non mi manca, avevo sempre detto che avrei smesso quando avessi smesso di divertirmi. Continuo a guardare il calcio in tv quando posso, ma faccio anche altro”.