Hazard, un affare “poco” Real: vale 90 milioni in meno dell’anno scorso

90 milioni in meno rispetto alla scorsa stagione. L’attaccante del Real Madrid Eden Hazard ha perso in modo significativo il proprio valore di mercato rispetto ad un anno fa. Il belga, acquistato dai blancos dal Chelsea, causa i tanti infortuni subiti nella passata stagione si trova a dover fare i conti col suo deprezzamento.

Hazard: 90 milioni in meno di valore

Secondo i dati di Transfermarkt, il valore di Hazard è più basso di ben 90 milioni rispetto alla scorsa stagione. Da ottobre 2018 a giugno 2019 il belga ha visto la sua parabola fare una grossa discesa, praticamente una netta picchiata.

Quando giocava al Chelsea, il giocatore valeva attorno ai 150 milioni di euro. Piano piano il suo valore è sceso, non appena arrivato al Real Madrid. Prima a 120, poi a 100 e a 80 fino ad arrivare a “soli” 60 milioni. Ben 90 milioni in meno rispetto a l’anno prima. Complici gli infortuni, Hazard non ha avuto modo di giocare con costanza con la maglia blanca perdendo inevitabilmente valore e anche appeal. A Zidane, mister delle merengues, il compito di ritrovare la stella belga.