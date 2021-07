Heiner, la frecciatina a Flick: “Nagelsmann non impone scelte sul mercato”

Il presidente del Bayern ha parlato anche di mercato estivo del club campione di Germania

Il presidente del Bayern Herbert Heiner ha rilasciato una intervista a tz.de sul mercato dei campioni di Germania. "Abbiamo un'ottima rosa e siamo comunque molto ben rappresentati in fase difensiva nonostante i due infortuni a Hernandez e Davies. Abbiamo inviato un segnale chiaro a tutti: il Bayern non abbandonerà il suo percorso di stabilità economica. Ecco perché abbiamo detto che non faremo più acquisti onerosi quest'estate. Dobbiamo navigare a vista a causa della pandemia e vedere se possiamo superarla bene. Non infrangeremo il tetto salariale. Mi è piaciuto il tecnico Nagelsmann quando ha detto che per i trasferimenti e l'acquisto di nuovi calciatori la competenza spetta alla società non imponendo scelte. Julian è un tecnico molto bravo che ci invidia tutta Europa". Il presidente del Bayern Heiner pur non facendo nomi, è chiaro che si riferiva all'ex tecnico Hansi Flick che invece voleva sempre dire la sua sul calciomercato, tant'è che poi ha rotto il rapporto con il ds Salihamidzic per la cessione di Thiago Alcantara e per il mancato arrivo di alcuni giocatori segnalati al club.