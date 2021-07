Heinze, che flop! L’ex Roma esonerato dall’Atlanta

Gabriel Heinze delude in MLS: esonerato dall'Atlanta

Non ha funzionato, per ora, il passaggio dal campionato argentino alla MLS per Gabriel Heinze. L'ex difensore sudamericano, con un passato anche nella Roma 2011/12, era arrivato nella massima competizione calcistica statunitense da tecnico dell'Atlanta nel 2020, dopo due anni e mezzo alla guida del Velez Sarsifeld. Tuttavia l'esperienza non è andata secondo le aspettative. Per Heinze è stato fatale un cammino in campionato davvero deludente, con solo due vittorie, con ben sette sconfitte e quattro pareggi. Troppo poco per sperare di poter essere confermato alla guida del club statunitense. Così è arrivata l'ufficialità dell'esonero per l'argentino. Ora resta da capire se e dove potrà rifarsi Heinze.