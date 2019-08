Helsinborg eliminato e contestato: Larsson lascia dopo gli insulti dei tifosi

Non si è rivelato un binomio felice quello composto da Henrik Larsson e l’Helsinborg. Infatti, la formazione svedese è incappata in una rovinosa ed inaspettata sconfitta nella Coppa nazionale contro una squadra militante nella categoria inferiore. Il risultato è stato accolto con una feroce contestazione dei tifosi che se la sono presa apertamente con lo stesso Larsson, considerato il principale responsabile. L’ex giocatore di Celtic, Barcellona e Manchester United ha deciso di prendere una decisione forte: dimissioni con effetto immediato ed addio all’Helsinborg. L’accaduto ha scioccato la Svezia ed il presidente del club, Krister Azelius, che ha commentato: “È estremamente triste che sia arrivato a questa decisione. Prendiamo molto sul serio gli abusi verbali e arriveremo in fondo a questo caso”. L’avventura di Larsson si conclude con l’eliminazione dalla Coppa di Svezia e con la squadra di poco sopra la zona retrocessione in campionato.