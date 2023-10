Henderson allo scoperto: “Ho detto sì all’Arabia per i soldi. Ma non solo…”

Eppure, non tutto fila liscio all'interno del gruppo inglese. Nel mirino dei tifosi e dell'opinione pubblica c'è infatti sempre Jordan Henderson, dopo che il centrocampista ha accettato in estate di lasciare il Liverpool, di cui era capitano e bandiera, per accettare l'offerta dell'Al-Ettifaq, club della Saudi Pro League allenato da Steven Gerrard.

Nulla di disdicevole se non fosse che Henderson è da sempre in prima linea per la difesa dei diritti civili, in particolare della comunità LGBTQ+, non rispettati in Arabia. Da qui i fischi che il giocatore ha ricevuto sia durante l'amichevole contro l'Australia sia quando è entrato contro l'Italia.

Nel post partita Jordan è tornato a parlare della propria scelta, ammettendo l'incidenza avuta dall'aspetto economico: “Un paio di mesi fa ho rilasciato un’intervista, ma il contenuto delle mie parole è stato travisato - ha dichiarato Henderson a Channel 4 - Dissi chiaramente che non ho accettato la proposta dell’Al-Ettifaq solo per i soldi. Certo, è stato un aspetto importante, ma non l’unico”.

Henderson ha poi tenuto a specificare di non aver ricevuto alcuna pressione in Arabia per ritrattare le proprie posizioni sui diritti civili: “Ritengo che sia positivo anche per l’Arabia Saudita il fatto che nel campionato giochi un calciatore con i miei valori. Quando sono arrivato tutti erano a conoscenza delle mie posizioni, che non sono certo cambiate solo perché sono andato a giocare in un altro paese. Nessuno in Arabia mi ha mai imposto cosa dire o come comportarmi”.

Poi sui fischi ricevuti dai tifosi inglesi: “Dispiace perché indossare questa maglietta è sempre un orgoglio. Quando gioco per l’Inghilterra lo faccio per i miei compagni, per la nazione e per i tifosi. Comunque ho le spalle larghe, in carriera ho ricevuto tante critiche e vado avanti senza farmi condizionare”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Itasportpress per scoprire tutte le news di giornata.