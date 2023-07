Henderson verso l’Arabia, la comunità LBTQ+ si oppone: “Non andare, hai promesso”

Jordan Henderson a breve non sarà più un giocatore del Liverpool. Nella giornata di ieri ha salutato gli oramai ex compagni ed è pronto a raggiungere Steven Gerrard, in Arabia Saudita all'Al-Ettifaq. Una notizia che non è stata presa benissimo da tutti i tifosi dei Reds ed in particolar modo dalla comunità LGBT+.