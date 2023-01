Henry: “Al Monaco licenziato con 13 infortunati. A Montreal mi mancava la famiglia”

Intervista ad Amazon Prime Video per Thierry Henry , storica leggenda del calcio francese e internazionale e ora allenatore, per la precisione vice CT nel Belgio. L'ex attaccante ha parlato proprio della sua esperienza in panchina con le due avventure al Monaco e in MLS al Montreal non andate esattamente bene.

"Non molti lo sanno, ma al Monaco ho avuto a che fare con 13 giocatori infortunati", ha spiegato Henry. "Mi sono stati concessi solo due mesi e mezzo, dopodiché sono stato licenziato. Lasciare Montreal? Ho preso la decisione di tornare a casa perché non vedevo i miei figli da quasi un anno. È stato molto difficile per me, dal momento che il mio lavoro a Montreal è arrivato proprio al culmine del coronavirus. Abbiamo giocato tutte le partite in trasferta. Ho dovuto fare i conti con le emozioni dei giocatori e non solo".