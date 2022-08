Henry: “Al Psg c’è sempre un problema. Galtier dovrà…”

L'ex attaccante francese Thierry Henry ha parlato a Prime Sport Video France del clima che si vive in casa Paris Saint-Germain dove ogni situazione genera spesso caos e polemiche. In modo particolare, l'ex leggenda si è soffermato sui recenti malumori che la stampa ha ipotizzato tra Kylian Mbappé e Neymar .

"Se Mbappé ha bisogno di trovare un suo ruolo? No, è quello il suo ruolo, ma non deve dimostrare niente a nessuno. Ora deve giocare. Come farà l’allenatore a fare giocare tutti insieme? Buona fortuna, Galtier dovrà trovare il modo di rendere tutti felici", ha detto Henry.