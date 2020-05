Henry: ‘amore a prima vista’ con Fabregas

Non fu esattamente amore a prima vista, ma si può dire lo sia stato al secondo sguardo. Thierry Henry e Cesc Fabregas ai tempi dell’Arsenal hanno segnato un’era. Tra i due, però, non è stato subito feeling. Almeno non nei primi secondi della primissima seduta di allenamento dello spagnolo coi Gunners. A raccontare quella “prima volta”, è stato l’attuale allenatore francese nel corso di una diretta Instagram proprio con l’ex compagno e riportata anche da AS.

Henry racconta il primo allenamento

Era il lontano 2003 quando Cesc Fabregas fece il suo approdo all’Arsenal. Lo spagnolo era ‘solo un bambino’ quando firmò per i Gunners. Una promessa del calcio. Promessa che fu mantenuta. A distanza di anni, Henry ha rivelato la sua impressione sul catalano e le parole dette con gli altri compagni e mister dell’epoca. “Chi diavolo è questo”. Le sue prime dichiarazioni di stupore che Henry rivolse a Wenger, all’epoca tecnico dei londinesi. “Ricordo la prima volta che ti sei allenato con noi. Ti ho guardato e sono rimasto davvero stupito da tutto”, ha raccontato il francese a Fabregas. “Il taglio di capelli che avevi era abbastanza brutto. Inoltre, a quel tempo le maglie erano grandi ma stavano bene a tutti mentre per te era come se portassi un vestito. Allora mi rivolsi a Wenger e gli dissi appunto ‘ma chi diavolo è questo ragazzo?’. Lui mi rispose che avevi vinto la Coppa del Mondo U-17 e io pensai che fossi il miglior giocatore del torneo o il capocannoniere”. E ancora, a prima vista non fu certo amore: “Mi ricordo che le persone parlavano di te. Ti ho visto venire al campo, ti ho guardato e poi mi son rivolto a Patrick (Vieira ndr) e Gilberto (Silva ndr) e ho detto ‘Oh mio Dio'”.

Le capacità di Fabregas

Ma dopo quella prima impressione, le cose cambiarono non appena Fabregas toccò palla. “Ma poi hai iniziato a muovere la palla e tutto è cambiato. Giocatori come Patrick e Gilberto non potevano avvicinarsi a te ed è allora che abbiamo capito che avresti potuto giocare con noi fin da subito. Hai segnato in coppa e il resto è storia. A volte le persone si dimenticano di te, parlando di De Bruyne e di quel fenomeno che era David Silva. Ma tu sei come loro. Sei fantastico. Il modo in cui giochi è sempre stato un piacere per me, tra i giocatori che sono intelligenti con la palla ci sei tu. E sei uno dei migliori con cui io abbia mai giocato”.