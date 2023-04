Henry e i fischi a Messi: “Imbarazzanti. Deve tornare al Barcellona”

Non solo mister Galtier . A prendere le difese di Lionel Messi dopo la sconfitta del Psg contro il Lìone in campionato è stato anche Thierry Henry , ex storico attaccante, che ha preso una posizione decisa dopo che La Pulce è stata fischiata dai francesi. Ancora una volta..

"Messi torna a Barcellona? Non è una notizia, è un augurio: Messi deve tornare al Barcellona per amore del calcio e perché non se n'è andato come avrebbe voluto. Lo provano le lacrime nel giorno del suo addio", ha detto Henry sperando nel ritorno in maglia blaugrana dell'argentino il cui futuro resta ancora in bilico tra la permanenza a Parigi, la MLS e, appunto, il clamoroso ritorno in Catalogna.