Henry e il flop del Barcellona: “Se non ci fosse stato Xavi adesso…”

L'ex attaccante, a CBS Sports, ha detto: "Non c'è tempo nel calcio, qui la gente si aspetta di vincere subito, soprattutto dopo gli investimenti fatti in estate. Se in questo momento ci fosse un altro allenatore al Barcellona, il vulcano sarebbe eruttato", la convinzione di Henry. "Ma per fortuna c'è Xavi e sono secondi in campionato... Tutti sappiamo che Lewandowski avrebbe dovuto segnare contro il Bayern a Monaco e non è colpa dell'allenatore. Così come l'episodio della mano di Dumfries... Ma è l'allenatore del Barça e tutti lo giudicheranno per i risultati".