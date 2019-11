Henry, nessuno sconto agli ex compagni: elegge i suoi 5 migliori giocatori, ma dimentica Messi e Ronaldinho

Curioso botta e risposta tra l’ex calciatore Jamie Carragher e Thierry Henry. Nel corso dell’intervista per il suo podcast The Greatest Game, l’inglese ha fatto alcune domande all’ex attaccante francese e una di queste è destinata a far parlare.

Infatti, dovendo rispondere su chi sono per lui i cinque giocatori più forti di sempre (il suo quintetto ideale), Henry ha fatto alcuni nomi, dimenticandosi, però, alcuni giocatori illustri, tra cui due suoi ex compagni: “Beh ti dico che Pelé, Maradona, Cruyff, Beckenbauer e.. Michael Laudrup dovrebbero essere i nomi”, ha detto l’ex allenatore del Monaco. Come sottolinea Marca, neppure una parola per Lionel Messi e Ronaldinho, due grandissimi calciatori con i quali lo stesso Henry ha avuto il piacere e la fortuna di giocare ai tempi del Barcellona.