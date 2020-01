Henry: “Quando decidi di allenare devi mettere da parte l’ego. Monaco? Potrei dire tante cose ma…”

Lunga ed interressante intervista rilasciata al Daily Mail da parte di Thierry Henry, attuale allenatore del Montreal Impact in MLS. Il francese ha parlato della sua esperienza da tecnico confessando alcune particolarità del ruolo anche in riferimento alla parentesi poco felice vissuta al Monaco.

ALLENARE – “Quando diventi allenatore e firmi per un club, come dico ai miei amici ‘Devi mantenere il motore acceso’. Andare ogni giorno e dire ‘Sono ancora dentro? Sì? Ok, andiamo avanti’. Se non ti va bene, non bisogna preoccuparsi. Devi mettere da parte il tuo orgoglio e il tuo ego perché saranno schiacciati. Devi mantenere il motore acceso, sempre”, ha detto Henry sul ruolo di allenatore. “Se trasformerà il Montrela Impact in campione di MLS? Non lo posso dire. Posso solo dire che in carriera ho avuto allenatori con i quali non ho vinto nulla ma che mi hanno reso migliore. Questo posso promettere di provare a farlo”.



MONACO – Sulla precedente esperienza al Monaco, Henry ha commentato: “È il passato. Ci sono così tante cose che potrei dire ma che non dirò mai perché ho rispetto per il mio vecchio club. Sono qui ora (al Montrela Impact ndr) e devo andare avanti”. “Se l’esperienza al Monaco avrebbe potuto mettere fine alla mia carriera da tecnico? No, assolutamente. Questo mai. In realtà i mesi al Monaco hanno rafforzato quello che voglio fare. Esattamente come i gol che ho sbagliato da giocatore. Cosa dovrei fare? Ne ho sbagliato molti. Bisogna rialzarsi e imparare. Combattere di nuovo. O vinci o impari. Non perdi mai”.