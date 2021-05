Henry, ricordi Gunners: “Contro Manchester United avevamo paura di Scholes”

L'aneddoto raccontato dall'ex attaccante dell'Arsenal

La Premier League ha vissuto tempi d'oro con sfide epiche tra le big come Manchester United e Arsenal. Tra i protagonisti di quelle due squadre ricche di campioni c'erano sicuramente Thierry Henry da una parte e Paul Scholes dall'altra. Due nomi non a caso dato che l'ex attaccante francese dei Gunners, parlando a Give Me Sport, ha raccontato un aneddoto importante relativo proprio al rivale Red Devils.

PAURA - "Quando noi dell'Arsenal giocavamo contro il Manchester United - e sappiamo quanto fosse forte quella squadra - beh, c'era un calciatore che volevamo fermare a tutti i costi: Scholes", ha raccontato Henry. "Lui era in grado di accendere la squadra. Prima in avanti, poi indietro. Poteva fare tutto. Dall'attacco alla difesa. Un tiro da fuori impressionante. Avevamo paura di lui. Non dico che tutti gli altri calciatori del Manchester United non ci mettessero del timore, ma Scholes era sicuramente quello che ce ne metteva di più. Lui prima di tutti. Se riuscivi a fermarlo allora riuscivi anche a fermare il gioco del Manchester United. Questo dimostra la sua importanza in quella squadra".