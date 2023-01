Henry si propone: vuole diventare CT del Belgio

L'ex calciatore francese Thierry Henry vuole diventare commissario tecnico del Belgio . Sembra essere questa l'intenzione dell'ex leggenda che, secondo quanto riportato da HLN si sarebbe mosso per far capire la sua volontà ai vertici della Federcalcio del Paese.

Secondo le indiscrezioni che arrivano dal Belgio, Henry avrebbe anche già informato la dirigenza della Federcalcio belga del suo desiderio e si sarebbe fatto avanti anche se non in modo ufficiale ma solo tramite una conversazione privata.

Già in precedenza, l'ex stella del pallone aveva lavorato per la nazionale come assistente dell'ex ct Roberto Martinez, che ha lasciato la formazione dopo il fallimento dei Mondiali del 2022 in Qatar. A livello di club, Henry ha lavorato come allenatore al Monaco, nel campionato francese, ma anche al Montreal nella MLS americana.