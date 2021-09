Herrera: “Chi tira rigori al Psg? Se la giocheranno a carta, forbici e sasso…”

"Se il Psg non vincerà la Champions non sarà un fallimento". Parla il centrocampista spagnolo del club parigino

STAGIONE - Se in Ligue 1 sembra difficile che il Psg possa fallire per il secondo anno di fila, discorso diverso per quanto riguarda la Champions. Herrera, però, non sembra mettersi troppa pressione sull'argomento: "Se il Psg non vincerà la Champions quest'anno non sarà un fallimento", ha detto il centrocampista. "Credo che quanto si richieda al Psg in questo senso non accada alle altre grandi squadre in Europa. Penso che le aspettative verso di noi siano sempre sproporzionate rispetto agli altri grandi club".