Herrera, il padre: “Vicino al Barcellona. In futuro sarà azionista al Saragozza…”

Parla il padre del centrocampista spagnolo del Psg

Ander Herrera è senza dubbio una delle note dolci del Paris Saint-Germain di questo avvio di stagione, eppure, in estate, il centrocampista poteva passare al Barcellona. A rivelarlo, come riporta AS, è suo padre Pedro: "Sì, Ander è stato vicino al trasferimento ai blaugrana ma per vari motivi poi non è successo. In ogni caso non ha perso l'idea di giocare per uno dei tre più grandi club in Spagna anche se è molto legato al Real Saragozza, squadra dove tutta la sua carriera è iniziata".