Herrera svela il segreto del Psg: un frullato di… barbabietole

Il centrocampista spagnolo racconta cosa usa la squadra per migliorare le prestazioni

Infatti, come riportato da Marca, il centrocampista spagnolo ha rivelato che i calciatori parigini, per migliorare le loro prestazioni usano un metodo naturale basato su un alimento: "E' l'unico sistema scientificamente provato per aumentare le prestazioni e migliorarle", ha detto Herrera. "Ci danno un frullato di barbabietola sul rosso. L'unica cosa è che quando fai la pipì è così rosso che sembra che sanguini...".