Herrera: “Verratti il migliore con cui abbiamo mai giocato. Mbappé? Ha scelto di fare la storia del Psg”

Fa ancora parlare nell'ambiente Psg la decisione di Kylian Mbappé di restare a Parigi e dire no alla corte del Real Madrid. In modo particolare, parlando ad AS, come spiegato da beIN Sports, è Ander Herrera a tornare sul rinnovo dell'enfant prodige francese e a soffermarsi anche sul collega di reparto Marco Verratti .

MBAPPE' - "Non siamo rimasti sorpresi dalla decisione, siamo rimasti sorpresi dal tempismo. Pensavamo che sarebbe avvenuta una settimana o dieci giorni dopo", ha detto Herrera. "Siamo molto felici di poter contare chi sarà forse il miglior giocatore dei prossimi dieci anni", ha aggiunto il centrocampista. E ancora: "Dobbiamo rispettare la decisione di un ragazzo parigino, nato in periferia, che non ha potuto giocare nelle giovanili del Psg perché è partito molto presto per il Monaco, ma che ha deciso di fare la storia dal club della sua città". Poi un confronto: "Se prendiamo per esempio Ansu Fati che è al Barcellona e che dice che il Barcellona è la sua vita. Perché non dovremmo capirlo con Kylian? A Madrid, Mbappé sarebbe stato sicuramente uno dei migliori giocatori della loro storia, e lo stesso vale ora al Psg. Ha scelto di voler essere il miglior giocatore nella storia del club".