Hertha Berlino-Fenerbahce, rissa tra Emre Belozoglu e Torunarigha: solo la Polizia placa gli animi

Succede di tutto nel match, che doveva essere amichevole, tra Hertha Berlino-Fenerbahce. Come riporta il giornale online NNN, infatti, durante la gara, nella seconda parte del match, l’ex giocatore anche dell’Inter Emre Belozoglu e il difensore Jordan Torunarigha sono venuti alle mani dopo un lungo diverbio.

Prima solo parole, poi, al fischio finale del match, anche le mani. Tra i due si è scatenata una rissa che ha coinvolto anche altri calciatori tanto da dover far intervenire la polizia locale. Solo così si sono potuti calmare gli animi di una gara che di amichevole ha avuto davvero poco. La partita, per la cronaca, è stata vinta dall’Hertha 2-1 ma tutti si ricorderanno della sfida solo per lo spiacevole accaduto.

Il tecnico dell’Hertha, Rekik, ha severamente criticato l’atteggiamento di Emre: “Puoi arrabbiarti, anche molto, durante la partita ma al triplice fischio dovresti riprendere il controllo”. Dello stesso avviso anche Boyata, compagno di squadra di Torunarigha: “Volevamo rientrare rapidamente negli spogliatoi ma Emre è venuto verso di noi. Non aveva senso…”.