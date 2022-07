Hertha Berlino, Marco Richter deve fermarsi: gli hanno diagnosticato un tumore

La notizia è arrivata direttamente dalla società tedesca che ha spiegato, anche sui profili social, come a seguito di un esame urologico a Richter sia stato diagnosticato un tumore ai testicoli, con operazione necessaria da dover affrontare. L'attaccante, ex Germania Under 21, dovrà osservare un periodo di stop e sottoporsi quindi ad un intervento chirurgico. Non sono noti altri dettagli o tempistiche per il recupero.