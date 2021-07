Hertha, Boateng: “Un sogno che si avvera il ritorno. Chiudo qui mia carriera”

L'ex calciatore di Milan e Monza è carico in vista del suo ritorno in Bundesliga

Kevin Prince Boateng (34) in ritiro con l'Hertha di Berlino ha rilasciato alcune dichiarazioni. “Abbiamo un gruppo giovane che ha bisogno di leadership, non vedo l'ora di mettermi a disposizione della squadra. Ancora non riesco a credere che il mio ritorno a casa, tanto sognato, si sia avverato. La sensazione è bellissima. L'Hertha sarà sicuramente la mia ultima tappa da calciatore professionista. Con Fredi Bobic (amministratore delegato dell'Hertha ndr.) abbiamo iniziato a parlare intensamente un anno e mezzo fa. Mi ha detto che c'era una possibilità e gli ho spiegato che sognavo di indossare di nuovo questa maglia allo stadio Olimpico di Berlino. Poi Bobic mi ha semplicemente detto: "Allora faremo tutto il possibile per realizzare questo sogno!". Oggi eccomi qui. Non sono venuto a Berlino con il presupposto di essere il leader assoluto e di giocare ogni partita. È importante per me mantenermi in forma e aiutare i compagni dove posso. In Germania si corre di più che in Italia e Spagna ma mi sento pronto per questa sfida" ha concluso Boateng.