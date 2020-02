Hertha, tifosi divisi su scelta di Klinsmann di dimettersi: “Una vergogna per Berlino”

Oggi i tifosi dell‘Hertha sono rimasti senza parole dopo aver appreso della scelta del tecnico Jürgen Klinsmann di dimettersi. Nelle 10 partite con Klinsmann in panchina il club di Berlino ha conquistato 12 punti, ed è attualmente quintultimo, a +6 dalla retrocessione diretta. I tifosi oggi si sono riuniti in un noto ritrovo della capitale per discutere sulle dimissioni di Klinsmann e della sua scelta di far parte del quadro dirigenziale per l’esattezza membro del consiglio di vigilanza. Tifosi spaccati e c’è chi ha sostenuto che l’addio dell’ex attaccante dell’Inter è un bene ma altri invece non sono d’accordo. Olli ha affermati: “È un peccato sia andato via, una vergogna per Berlino. Klinsmann avrebbe potuto continuare ad allenare fino al termine della stagione”. Chi la pensa allo stesso modo è Thomas: “Klinsmann non è un allenatore ma un visionario. Troppo per Berlino”. Ma c’è chi è felice che il tecnico tedesco sia andato via: “E’ un bene che Klinsmann si sia dimesso così il suo contratto non verrà prorogato, afferma Klaus. “Una cosa assurda che resti nel consiglio di sorveglianza ora. Cosa potrà fare ora con le persone che presumibilmente non si fidano di lui?”. “Voleva solo fare soldi con un maiale – dice Olli – come allora al Bayern. Ora sta mettendo le sue pecorelle all’asciutto ”.