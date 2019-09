Heskey: “In Nazionale era il Neville show: chiese sciopero per Ferdinand”

Nuove nubi tornano ad addensarsi sulla Nazionale inglese. Tutta colpa delle dichiarazioni di Emile Heskey nella sua autobiografia. L’ex attaccante inglese ha rivelato che uno dei pilastri della sua selezione era Gary Neville, in positivo, ma anche in negativo. Infatti, Heskey ha rivelato che la personalità dell’ex Manchester United era talmente forte ed emergente da creare un vero e proprio “Gary Neville show”, nel quale il difensore prendeva decisioni importanti a nome del gruppo. Un esempio? Nel 2004 Neville impose uno sciopero per protestare contro la stangata inflitta all’amico Rio Ferdinand in seguito ad un controllo antidoping positivo. Una decisione che Heskey non ha digerito.