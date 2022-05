Hierro esalta il Real: “Al Bernabeu cose inspiegabili. L’Atletico dovrebbe fare il pasillo”

Il parere dello storico ex Blancos

SEGRETO - "Il segreto del Real? Il Real Madrid si reinventa continuamente. L'anno scorso non ha vinto niente, ma quest'anno ha già portato a casa LaLiga, la Supercoppa di Spagna ed è in finale di Champions. Da questa squadra son passati giocatori meravigliosi negli anni, penso per esempio a Cristiano Ronaldo che ha segnato un'epoca, ma il club viene sempre prima di tutto il resto. Il Real si rialza ogni volta, è questo il suo segreto".

PASILLO IN LIGA - Infine un pensiero sul pasillo, il gesto che si fa in Spagna per i vincitori de La Liga: "L'Atletico Madrid (prossimo avversario del Real ndr) dovrebbe farlo? Se fossi io a decidere, lo farei sicuramente. Si tratta di una forma di rispetto, che io stesso ho fatto e ricevuto molte volte in carriera. L'ha fatto anche il Getafe col Betis dopo la Copa del Rey, non vedo perché non dovrebbe farlo anche l'Atletico domenica". A tal proposito i Colchoneros non dovrebbero invece effettuare tale gesto per i rivali cittadini.