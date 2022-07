Higuain, che spettacolo: tripletta show con l’Inter Miami

L'ex Juventus, contro Cincinnati, segna la prima rete su punizione. Poi il classico gol da centravanti navigato con taglio in area, dribbling sul portiere in uscita e 2-1. Infine, ecco anche il tris, arrivato su rigore.

Nel finale di gara c'è tempo ancora per emozioni nel match ma Higuain si ferma alle tre reti. E' infatti il difensore McVey al settimo minuto di recupero a trovare il 4-4. Da sottolineare come le reti dell'ex Juve siano arrivate tutte nella prima frazione di gioco. Per il Pipita si tratta della prima tripletta in MLS.