Higuain, debutto in MLS: rigore alle stelle e rissa. I social: “L’ha spedito in Italia”, “Il malocchio napoletano funziona”

Avrebbe sperato in un debutto migliore. Gonzalo Higuain è stato triste protagonista della sconfitta del suo Inter Miami in MLS. Che la giornata fosse iniziata in salito lo si era capito dal palo colpito dal Pipita, ma che si sarebbe arrivati anche ad un rigore sbagliato e una mezza rissa, nessuno poteva aspettarselo…

Higuain: i social si scatenano

Come spesso accade in queste circostanze, anche l’errore del Pipita non è certo passato inosservato. Higuain è stato preso di mira dal web con tanto di sfottò e riferimenti al suo passato.

“L’ha spedito in Italia”; ha scritto qualcuno su Twitter. Altri, invece, hanno fatto riferimento all’addio dal Napoli e ad un presunto malocchio fattogli dopo aver detto sì alla Juventus. “Non dite che il malocchio napoletano non funziona…”.