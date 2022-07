Higuain e l’acquisto del Barcellona: “50 milioni per Lewandowski? Con quella cifra…”

REAZIONE - "Scusa l'ignoranza. Il Barcellona l'ha preso gratis vero?", ha detto Higuain che quando ha saputo che il polacco è stato ceduto a 50 milioni ha risposto: "Uff... 50 milioni. Sicuramente deve valerli per spendere tale somma. Quando io venni preso dal Real Madrid, per quella somma dovevi essere un giocatore fantastico. Certo i tempi sono cambiati e ora 50 milioni non sono nulla tra arabi e inflazione. Sicuramente Lewandowski è fantastico". E ancora sul polacco: "Robert ha vinto la Champions League due anni fa, ha un ottimo livello. È uno dei migliori attaccanti al mondo degli ultimi 10 anni. Non c'è età nel calcio. Penso che il Barcellona abbia fatto un grande trasferimento. È perfetto per il club".