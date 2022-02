Higuain e Shaqiri: sfida tra 10 a reti inviolate al debutto stagionale in MLS

Pari tra i due ex Serie A impegnati in America

Redazione ITASportPress

Nella notte italiana è andato in scena l'esordio dell'Inter Miami in MLS. Una gara dal sapore speciale per chi segue gli ex Serie A impegnati in giro per il mondo. Non solo per la presenza di Gonzalo Higuain nella squadra di casa, ma anche per quella di Xherdan Shaqiri in quella ospite, i Chicago Fire.

I due calciatori, entrambi con la casacca numero 10, hanno fatto l'esordio stagionale - per lo svizzero in assoluto nel campionato americano - senza particolari guizzi tanto che la sfida è terminata sullo 0-0. Novanta minuti per l'ex Juventus, alla sua terza annata in MLS, e anche per l'ex Inter ma che non hanno portato a gol per nessuna delle due formazioni.

Un punto per iniziare comunque in modo positivo la stagione e dare la caccia al New York City Fc, campione in carica e vincitore del titolo nella scorsa annata, il primo della sua storia. Sui social delle due squadre sono presenti anche alcuni dei momenti migliori della serata.