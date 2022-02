Higuain, l’elogio di Neville: “Come un maestro per i giovani”

I complimenti verso il Pipita

Sembrava poter essere tra gli indiziati a dire addio al club. Invece, Gonzalo Higuain è rimasto all' Inter Miami , si è preso la maglia numero 10 , e ha tutte le intenzioni di essere ancora importante per la squadra, in ottica risultati e non solo.

Il Pipita vuole diventare un punto di riferimento per la MLS e soprattutto per i suoi colleghi più giovani tanto da essere stato "nominato" maestro dal suo mister PhilNeville. Nel corso della conferenza organizzata dalla MLS in vista dell'inizio della nuova stagione, il tecnico della società di Beckham ha parlato proprio dell'attaccante argentino e della sua importanza nel gruppo squadra: "Gonzalo è un giocatore che ha giocato ai massimi livelli, dal Real Madrid alla Juventus, e non ha mai saltato un allenamento con noi. L'altro giorno negli spogliatoi aveva al suo fianco tanti giovani che gli chiedevano consigli e lui raccontava le sue esperienze al Real, alla Juventus, al Napoli. Era come un maestro con i bambini a scuola. Se riusciremo a fare meglio, sarà merito suo", ha detto Neville su Higuain.