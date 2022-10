Higuain, l’ultima partita della carriera: k.o. e lacrime

Gonzalo Higuain ha giocato la sua ultima partita della carriera da calciatore professionista. Il Pipita, dopo aver annunciato l'addio al calcio a fine stagione nelle scorse settimane, ha disputato con l' Inter Miami quella che è stata a tutti gli effetti la sua ultima apparizione come giocatore sul terreno di gioco.

New York City FC-Inter Miami 3-0 resterà quindi nella storia della MLS ma anche nella storia del bomber argentino. La sfida del primo turno dei playoff della Major League Soccer ha visto i padroni di casa imporsi in modo netto ma soprattutto Higuain dire addio al calcio giocato.

Dopo la gara, l'emozione ha avuto la meglio col Pipita che, quasi lasciato solo in segno di rispetto, si è lasciato andare ad un pianto ben documentato da tutti i canali ufficali della MLS. Troppe emozioni per un grandissimo del pallone che in questa stagione aveva fatto vedere ancora tutte le sue qualità andando a segnare ben 16 reti.