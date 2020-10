Higuain: “Pressione per primo gol? Ho sempre segnato in carriera. MLS simile a Serie A”

Prima gioia in MLS per il neo centravanti dell’Inter Miami Gonzalo Higuain che ai microfoni dei canali ufficiali del club e della Major League Soccer ha commentato il primo gol realizzato con la nuova squadra e diversi aspetti legati al nuovo torneo.

Higuain: “MLS simile alla Serie A”

“Nessun sollievo per la rete. Per tutta la carriera ho dovuto fare gol e rendere al massimo”, ha esordito Higuain commentato il momento dopo il primo gol per altro bellissimo e decisivo per la vittoria del suo Inter Miami. “Ho giocato sempre ai massimi livelli in Europa e quindi non ho pressione per fare gol. Questo è il mio lavoro, gioco per fare gol ma senza alcun tipo di ansia. Più gioco e meglio mi sento. La MLS devo dire che è un campionato molto complesso, somiglia alla Serie A, per questo credo che non farò fatica ad abituarmi”.