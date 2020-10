Higuain, prima gioia con l’Inter Miami su punizione: prima volta su calcio piazzato dopo le 428 gare in Europa. Sui social:”Ci manchi…”

Gonzalo Higuain si “ripresenta” alla MLS. Dopo l’esordio da dimenticare con un rigore sbagliato, ancora un calcio da fermo protagonista ma questa volta una punizione magistrale che termina in gol e regala i tre punti al suo Inter Miami.

Il centravanti argentino è stato protagonista in positivo del successo della squadra di Beckham contro i New York Red Bull, battuti per 2-1 grazie proprio al gol del Pipita. Una rete, praticamente da record, accolta dal mondo social con reazioni di ogni tipo.

Higuain segna su punizione: record e reazioni social

L’esultanza anche sorpresa di Higuain non è certo un caso. Nonostante il missile su punizione sia stata assolutamente letale e non abbia lasciato scampo al portiere avversario, per il Pipita stesso segnare da calcio piazzato è una novità. Infatti per il bomber, si tratta della prima rete da fermo in questo modo dopo le sue ben 428 apparizioni in Europa nei vari top 5 campionati. Un gol inedito accolto da tutti con gioia e sorpresa e anche con un pizzico di nostalgia.

Sui social, infatti, oltre a condividere l’eurogol del Pipita, ecco che tanti utenti si sono esposti con messaggi come: “Mi manchi”. Oppure con: “L’abbiamo lasciato andare via così…”. In tanti hanno esaltato il gesto tecnico del calciatore con il profilo ufficiale dell’Inter Miami che gli ha regalato un replay con zoom davvero meritato. Bravo Higuain!