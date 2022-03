Higuain punzecchiato da mister Neville: “Da lui mi aspetto gol e assist”

Il Pipita ancora a secco in stagione

Redazione ITASportPress

L'InterMiami non decolla e si arrende ancora in MLS. 0-2 contro il LAFC e ancora la casella gol segnati ferma a zero. A secco Gonzalo Higuain dal quale mister Phil Neville si attende decisamente di più. Come riportato da Marca, infatti, il tecnico del club americano del patron David Beckham ha voluto punzecchiareil proprio centravanti per stimolarlo a ritrovare la via delle rete, fondamentale per la squadra per fare risultato.

SPINTA - Per fare bene deve giocare e adesso deve farlo in questa nostra squadra. La sfida è questa", ha detto Neville su Higuain. "Per me il suo ruolo non è cambiato e voglio dirlo chiaramente. Lui è il nostro miglior attaccante e realizzatore e per questo che gli chiedo di fare gol. Voglio da lui gol e anche più assist. Punto". E ancora sui giocatori di maggiore esperienza: "Mi aspettavo più qualità in termini di dominio del campo soprattutto dato che abbiamo giocatori esperti. Spero che dalle prossime gare ci sia maggiore qualità, perché è quella di cui abbiamo bisogno".

Da sottolineare come Higuain, secondo i dati di Marca, non segni per l'Inter Miami dal 28 ottobre 2021, nella gara contro l'Atlanta United.