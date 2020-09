Higuain saluta la Juventus, ufficiale il suo approdo all’Inter Miami

Ciò che era nell’aria da tempo ha finalmente trovato conferma. Gonzalo Higuain ha ufficialmente lasciato la Juventus dopo 4 stagioni ricche di gol e trofei. La punta argentina con la Juventus ha giocato 149 partite mettendo a segno 66 gol.

HIGUAIN ALL’INTER MIAMI

Nella sua parentesi torinese l’ex Real Madrid ha messo in bacheca 3 scudetti e 2 Coppe Italia, ma dopo il suo prestito al Milan le sue prestazioni erano calate vistosamente. La cura Sarri non ha funzionato e anche sulla panchina della Juventus l’allenatore toscano non è riuscito a ridare fiducia all’argentino che ora riparte dall’MLS. Il classe 1987 ha firmato un contratto con l’Inter Miami di David Beckham.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE